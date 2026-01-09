ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 希少がんで闘病していた元グラビアアイドルの藤乃あおいさん 27歳で… グラビアアイドル グラビア 訃報・おくやみ 芸能人の怪我・病気 がん治療 エンタメ・芸能ニュース スポニチアネックス 希少がんで闘病していた元グラビアアイドルの藤乃あおいさん 27歳で死去 2026年1月9日 19時59分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 2025年いっぱいで芸能活動引退を表明していた藤乃あおいさん 5日に27歳で死去したことが9日に藤乃さんのSNSを通じ、親族が伝えた 「生前の際は皆様に本当にお世話になりました」と訃報が伝えられた 記事を読む おすすめ記事 先発陣躍動の長崎ヴェルカが100点ゲームで3連勝…馬場雄大が今季最多27得点 2026年1月3日 18時11分 ブルージェイズと電撃合意の岡本和真、本塁打予想は２１本 ホワイトソックス・村上宗隆は３２本 2026年1月4日 4時57分 菱田蒸溜所×長濱蒸溜所 初の共同開発「菱田×長濱 シナジーブレンド ブレンデッドジャパニーズウイスキー」500本限定で2026年1月27日(火)に発売決定！ 2026年1月6日 12時0分 【高校ラグビー】桐蔭学園が3連覇王手！ラストプレーで喜が劇的逆転T「みんなが前に出てくれたおかげ」 2026年1月6日 5時30分 【高校ラグビー】国学院栃木、涙の高校日本代表候補CTB福田恒秀道は帝京大へ 主な3年生の進路 2026年1月4日 6時0分