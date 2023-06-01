お笑いコンビ「千鳥」の大悟が３０日放送の「人生最高レストラン」（ＴＢＳ系）に出演し、志村けんさんとの秘話を明かした。大悟は志村さんにかわいがられ、よく飲みに連れて行ってもらっていた。きっかけは大悟が志村さんの番組に出演し漫才を披露し「面白いな、お前。今度、一緒に飲みに行こうか」と誘いを受けた。後日、マネージャーを通じて六本木の高級クラブの前で待機するよう言われた。ボーイが迎えに来て個室に通され