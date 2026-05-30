年齢を重ねて今のヘアスタイルが似合わなくなったと感じたら、甘さを抑えた上品なショートボブを試してみて。女性らしい長さを残したショートボブなら、短い髪型に抵抗がある人も挑戦しやすく、大人の落ち着いた魅力を引き出してくれるはず。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、上品なショートボブをご紹介します。 前髪長めで魅せる艶やか丸みショート 長めの前髪が特徴的な、艶や