「ドジャース４−２フィリーズ」（２９日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（３１）がロサンゼルスでのフィリーズ戦に「１番・指名打者」で出場し、三回に２試合連続となる１０号ソロを放った。６年連続８度目の２桁本塁打とメジャー通算７００打点を達成。さらに１０試合ぶりの猛打賞で、チームを今季最長の６連勝に導いた。半信半疑だった。バットの先端で捉えた打球が低い弾道で右翼フェンスを越えた。２−０の三