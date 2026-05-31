新日本プロレスジュニアの祭典「ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア（ＢＯＳＪ）」３０日高岡大会のＢブロック公式戦で、エル・デスペラードがＫＵＳＨＩＤＡ（４３）から５勝目を挙げた。２０１８年大会の公式戦以来、実に８年ぶりの対戦となった両者は、互いに一歩も譲らない意地の張り合いを展開した。デスペラードはマフラーホールドをアームロックに切り返されるなど、裸足スタイルのＫＵＳＨＩＤＡによる徹底した左腕攻