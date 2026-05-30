中国に本拠を置くネットワーク機器メーカーのGL.iNetが2026年2月に発売した次世代モバイルルーター「Beryl 7」は、持ち運びに適したコンパクトなルーターでありながら、GL.iNetのモバイルルーターラインナップの中で最速となるWireGuardで最大1100Mbps、OpenVPN-DCOで最大1000MbpsのVPN速度を実現し、2つの2.5Gイーサネットポートも搭載しています。臨時の会議室のような複数人が集まる外出先で使いやすいルーターを探していたとこ