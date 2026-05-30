明日31日17時45分に満月を迎えます。今月2回目の満月で、2回目の満月は「ブルームーン」とも呼ばれます。さらに、今回の満月は「マイクロムーン(月が地球から遠い位置にあるタイミングで起こる満月のこと)」でもあります。明日31日の夜は北海道から九州にかけて広く晴れて、満月を見られる所が多くなりそうです。明日31日は「ブルームーン」で「マイクロムーン」今月は満月が2回あります。1回目は2日2時23分でした。2回目は明日31