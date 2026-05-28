インフルエンサーのチェ・ジュンヒが、自身の投稿をめぐる論争について心境を明かした。5月27日、チェ・ジュンヒは自身のインスタグラムを更新。【写真】警察沙汰になった家族を抱きしめる“元巨人軍”の娘「いい加減にして。私があの事件に何の恨みがあって投稿なんてするのか。わざわざ。ただユニバーサル（新婚旅行先のユニバーサル・スタジオ・ハリウッド）にスターバックスがあったから買っただけだ。ほぼスッピンに近い状態