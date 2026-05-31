突然ですが、「新」が何の略か知っていますか？みなさんも知っているあの国！気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「ニュージーランド」でした！「新」は、南太平洋に位置する「ニュージーランド」を指す略語です。漢字一文字でこの国を表すのは、かつて中国語や日本語で「新西蘭（シンシーラン）」と音訳・意訳されていたことに由来します。「新西蘭」の頭文字である「新」が、そのまま略称として定着しました。ニュージー