マイケル・ジャクソンの軌跡を描く映画『Michael／マイケル』より、アントワーン・フークア監督が本作とマイケル・ジャクソンについて語る特別映像が解禁された。あわせてメイキング写真も公開されている。映画は2026年6月12日（金）より全国公開される。 本作は、“キング・オブ・ポップ”ことマイケル・ジャクソンの若き日々を描く伝記映画だ。ジャクソン5時代から、ソロキャリア初期にかけて、父の支配と自身の創