アーティストのＧＡＣＫＴが７月２０日スタートのフジテレビ系月９ドラマ「ブラックトリック〜裁きを操る弁護人〜」に主演する。フジドラマ初出演にして、月９ドラマ初主演。舞台裏では紆余曲折があったようで…。同ドラマは?でっち上げの天才?である敏腕弁護士が、嘘を武器に真実を暴いていくリーガルストーリー。主人公はダークヒーロー的な要素もあり、ＧＡＣＫＴのミステリアスな雰囲気とマッチしている。制作陣の布陣も