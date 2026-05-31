UEFAチャンピオンズリーグ決勝、パリ・サンジェルマンアーセナルの一戦が行われた。試合は1-1で延長戦の末にPK戦に突入し、アーセナル5人目のキッカーであるガブリエウ・マガリャンイスが失敗した瞬間、PSGの2連覇が決まった。しかし、延長戦の前半に疑惑の判定もあった。102分、右サイドでボールを受けたノニ・マドゥエケがヌーノ・メンデスと競争する形でゴールへ突進。ペナルティエリア内で倒されたようにも見えたが、主審ダ