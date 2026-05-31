皆さんは、子どもの何気ない一言にドキッとさせられた経験はありませんか。純粋な疑問だからこそ返答はその後の価値観に大きな影響を与えてしまうのではと口篭ってしまうこともありますよね。今回は、筆者の友人T子が体験した、子どもの純粋な疑問に思わず考えさせられたエピソードをご紹介します。 毎年恒例のBBQでの出来事 T子は30代の主婦。ある日夫の会社が主催する家族参加型のBBQに出席しました。広々とした敷地