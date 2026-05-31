2026年５月30日、アイスランド戦の前日練習。メディア公開された冒頭30分間でとりわけ目立っていたのが、39歳のベテラン、長友佑都だ。吉田麻也中村俊輔コーチ、堂安律らとのロンドで、長友佑都は人一倍大きな声を出して盛り上げた。「俺にボールをよこせ！」「吉田、行け！」と子どものようにはしゃぐ声がスタジアムに響き渡るのだ。 さらに、そのロンドでは長友が神業を連発。菅原由勢からの浮き球パスをダイレクト