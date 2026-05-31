2023年に生まれた3歳馬7944頭の頂点であり、競馬界最高の栄誉である日本ダービー。 ホースマンにとって最大の栄誉となるビッグタイトルを手にするために今年も東京競馬場を舞台に熱い戦いが繰り広げられるが... 夢の舞台へ挑む各馬に秘められたエピソードや関係者たちの知られざる想いに迫った。 青葉賞を制したゴーイントゥスカイに騎乗する武豊に注目。史上最多となるダービー6