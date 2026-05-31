求人情報だけでは実態がわからない「ヤバい仕事」の罠は、ネットが普及する前の時代から存在していた。投稿を寄せた神奈川県の50代女性（オンライン講師）は、「30年以上前のことですが」と前置きし、日本がバブル景気に沸いていた時代にうっかり足を踏み入れてしまった、恐ろしいアルバイトの記憶を振り返った。（文：篠原みつき）憧れのホテル給仕のはずが…バイト雑誌で見つけた求人の罠事の発端は、関西に住む友人から勧められ