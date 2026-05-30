お笑い芸人、江頭2:50（60）が30日、山梨・富士急ハイランド・コニファーフォレストに約1万3000人を集め、3度目の開催となる「エガフェス」を開催した。公式YouTubeチャンネル「エガちゃんねる」の登録者が、526万人を超えるだけに、会場は大盛り上がりだった。イベントは冒頭で「佐賀県人会」のはなわ、どぶろっくらが、はなわの代表曲「佐賀県」を歌って盛り上げ、どぶろっくも、得意のひわいな歌詞を交えた「エガフェス」のため