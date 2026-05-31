エボラウイルスの電子顕微鏡写真（米疾病対策センター提供）【ナイロビ共同】国際組織、国境なき医師団（MSF）は30日の声明で、コンゴ（旧ザイール）東部で広がるエボラ出血熱を巡り「短期間でこれほど多くの症例が報告されたことはない」と指摘し、過去に類を見ない速度で感染が拡大していると警鐘を鳴らした。検査能力の不足で数百件の検体が未検査だとし「現状の支援は必要な水準に遠く及ばない」と訴えた。世界保健機関（W