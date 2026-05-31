「日本ハム３−５巨人」（３０日、エスコンフィールド）踏み出す一歩に迷いはない。積み重ねた練習と研究が、巨人・浦田俊輔内野手の勇気に変わる。３盗塁でリーグ２位の１２盗塁に到達。「常に次の塁を狙って盗むだけ」。裏打ちされた技術が導いた、橋上監督代行体制初の連勝だ。韋駄天（いだてん）が足でかき回した。まずは初回。中前打で出塁すると、次打者・松本の初球で二盗を決めた。適時二塁打で先制のホームに生還。