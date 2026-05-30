Apple関連のリーク情報に精通した業界アナリストのミンチー・クオ氏が、新型iPhoneで搭載される新しいカメラモジュールについて投稿しました。Kuo: Apple’s iPhone camera roadmap includes a costly upgrade - 9to5Machttps://9to5mac.com/2026/05/29/kuo-apples-iphone-camera-roadmap-includes-a-costly-upgrade/▌The latest supply chain checks indicate that Sunny Optical is seeing several new positive trends:1.