この記事をまとめると ■北京モーターショーでトヨタ・カローラの中国仕様を観察 ■ハンマーヘッド・フェイス化でもカローラらしい均整を維持 ■日本導入はないまま次期型へ移行する可能性が高い カローラが中国仕様で独自進化 2026年4月24日から5月3日の会期にて中国の首都北京市で開催された、第19回北京自動車展覧会（北京モーターショー）へ取材のため訪れた。もともと中国の自動車ショー取材はメディアパスの申請が煩雑だっ