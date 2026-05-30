ブラウザのブックマークは手軽ですが、保存数が増えると分類や検索が難しくなります。リンク・メモ・画像・動画・PDFをまとめて保存し、全文検索やAIタグ付けであとから探しやすくするセルフホスト対応アプリ「Karakeep」がオープンソースで公開されています。Karakeep - The Bookmark Everything App | Save, Organize & Tag with AIhttps://karakeep.app/karakeep-app/karakeep: A self-hostable bookmark-everything app (l