阿部慎之助の扱いに困っている「まさか、伝統ある読売巨人軍の監督が家庭内トラブルで逮捕されるとは――」日本テレビと読売新聞グループの内部には、そんな重苦しい空気が流れているという。巨人・阿部慎之助前監督（47歳）の暴行容疑による逮捕、そして電撃辞任。球界の盟主にとって前代未聞の不祥事であると同時に、読売グループ全体を揺るがす“大事件”へと発展した。とりわけ日テレ関係者を困惑させたのが、第一報への対応だ