嵐がきょう３１日の東京ドームでのラストライブをもって活動を終了する。３月から「ＷｅａｒｅＡＲＡＳＨＩ」のタイトルで、伝説となった２０１９年以来となる５大ドームを巡ってきた。１会場３公演の計１５公演。これまでの各会場の観客動員数をもとにすると、全体で約７０万人を動員するビッグツアーでファンへ感謝を伝えてきた。１９９９年１１月３日にシングル「Ａ・ＲＡ・ＳＨＩ」でデビューしてから２７年。「５人じ