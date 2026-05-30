にじさんじ所属のVTuber北小路ヒスイが30日、自身の公式Xを更新。「ご報告」が話題を呼んでる。「配信予告」と書き出した北小路ヒスイ。「本日 22時〜【ご報告】」とファンに告知した。添付された画像には「婚約しました」の文字が。「今後の活動について、お話しさせてください」とファンに伝えた。この「報告」にネット上では「ヒスナー一同『待ってたぜ、この時を』」「ひすぴ婚約マ！！！？！？おめでたい！！！」「ひ