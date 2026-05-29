労働力不足が深刻化する日本において、「同じ説明を繰り返す」という従来の営業スタイルは限界を迎えている。そうした中、プレゼンテーションを自動化・資産化し、「聞き手の納得」を最大化する新たなアプローチが、AIプレゼンテーションサービス「TALKsmith」だ。「TALKsmith」は単なる効率化ツールではなく、ビジネスコミュニケーションの構造そのものを変える可能性を秘めている。株式会社LOOV代表取締役の内田雅人氏に話を聞い