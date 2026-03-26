汗ばむ夏につけるアクセサリーは、見た目のおしゃれさに加えてつけ心地や扱いやすさも気になるところ。そこで注目したいのが【3COINS（スリーコインズ）】から登場した「ステンレスシリーズ」です。シンプルながら存在感のあるデザインで、汗や水に強く、暑い季節のコーデで活躍してくれそう。今回は、その魅力をおすすめアイテムとともに解説していきます。 夏に頼れるステンレス素材 3COINSに