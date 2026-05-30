「SNSが子どもたちを依存症にして学校に損害を与えた」として起こされた訴訟が、公判前に和解を迎えた一件で、先行して和解したYouTube・TikTok・Snapに続いて、Metaも和解したことがわかりました。支払われる和解金の総額は2700万ドル(約43億円)に上るとのことです。Social media companies to pay $27 million to settle Kentucky school district's lawsuit, records show | Reutershttps://www.reuters.com/business/meta-paid