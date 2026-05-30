5月31日をもって活動を終了する国民的アイドル・嵐。メンバーは、これからどう歩んでいくのか――。ノンフィクションライターの郄橋大介氏が、その道のりを取材した。【画像】2011年の「嵐」のメンバー◆◆◆人気だったのは相葉と二宮嵐が5人によって結成され、CDデビューしたのは1999年。4年前にはフジテレビが独占中継するバレーボールワールドカップに合わせ?6がデビュー。その成功を受けて次の大会の99年に、新しい