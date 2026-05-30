名古屋市天白区の市営地下鉄の駅で、30日午前「トイレに塩酸がまかれている」との110番通報があり、警察と消防が駆け付ける騒ぎとなりました。警察などによりますと、天白区にある市営地下鉄鶴舞線の植田駅で、30日午前9時半すぎ「駅の女子トイレに塩酸がまかれている」と110番通報がありました。消防の専門部隊が女子トイレなどを調べたところ塩酸は検知されず、異常は確認されなかったということです。駅の一部の出入り