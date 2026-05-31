プロレス団体「プロレスリング・ノア」に所属し、大学生・教育者という別の顔も持つ異色レスラーとして注目を集める大原はじめさん（41）。中学時代にテレビで観た衝撃が忘れられず、次第にプロレスにのめり込みます。授業を放棄し、多摩川沿いでスクワットを続けるなど、あまりに破天荒な行動も、ご両親は叱責することなく、夢を見守り続けてくれたそうです。 【写真】「優しそうだけどただ者じゃない」中学生の大原さんの