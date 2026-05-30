「総合格闘技・ＵＦＣファイトナイト」（３０日、マカオ）元ＲＩＺＩＮ王者の朝倉海（３２）が悲願のＵＦＣ初勝利を挙げた。バンタム級でキャメロン・スモザーマン（２８）＝米国＝と対戦し、１回１分５０秒ＫＯ勝利。昨年初陣を飾った世界最高峰のＵＦＣではフライ級で２連敗を喫していたが、本来の階級で真価を発揮した。朝倉は開始早々、鋭いカーフキックや左ハイキックで先にペースをつかむと、連打からの右フックで膝を