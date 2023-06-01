チャンピオンズリーグ（CL）決勝が30日に行われ、パリ・サンジェルマン（PSG）とアーセナルが対戦した。昨季悲願の欧州制覇を成し遂げたPSG。連覇を目指す今季はリーグフェーズで思わぬ苦戦を強いられ、11位フィニッシュとなったが、プレーオフではモナコとの同国対決を制してラウンド16進出。以降はチェルシー、リヴァプールのプレミアリーグ勢を、準決勝では優勝候補バイエルンとの接戦を2戦合計6−5で制し、大会連覇に王手