鍵がかかっていない女性の家に侵入し、現金やバッグを盗んだ疑いで韓国籍の男が逮捕されました。会社員の趙荽基（チョ・ヒョンギ44）容疑者は2025年8月、東京・葛飾区にあるマンションで、就寝中だった女性の部屋に侵入し、現金2万円や10万円相当のバッグなどを盗んだ疑いが持たれています。趙容疑者は、塀を乗り越えてマンションに入り込み、自動でロックされるはずの鍵が電池切れで無施錠だった女性の部屋に忍び込んだと