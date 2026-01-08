プロボクシングのスーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋、32）が2025年12月27日にサウジアラビアで防衛戦を行い、挑戦者アラン・ピカソ（メキシコ、25）を3−0の判定で下した。井上は「コイツ追い出して」と怒りあらわにピカソ戦は、5月に予定している世界3階級制覇王者・中谷潤人（M・T、28）との世界タイトル戦に向けての前哨戦ということもあり、ボクシングファンの注目を集めた。試合は、大方の予想通り、井上の圧