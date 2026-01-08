東京・大田区にあるマンションの一室で８日、血だらけの男性が見つかり、その後、男性は死亡した。捜査関係者によると同日午前１０時３０分頃、大田区にあるマンションの一室で「連絡の取れない友人がいる。カギがないため中に入れない」との１１０番通報があった。警察官が駆け付けると４０代とみられる男性が血だらけで倒れており、その場で死亡が確認されたという。警視庁が事件の可能性も視野に詳しい状況を調べている。