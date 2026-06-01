宮城県の海岸で、13歳の男子中学生が流され心肺停止です。1日午後、宮城・名取市の「閖上海岸」で、釣りをしていた人から「男性が海で溺れている」と通報がありました。宮城海上保安部によりますと、流されたのは名取市に住む13歳の男子中学生で、沖合で救助されましたが心肺停止の状態です。警察によりますと、当時、海岸で中学生くらいの未成年が複数人で遊んでいたという目撃情報があったということです。この海岸は、海水浴場