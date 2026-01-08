お正月が過ぎると、少しずつ余りがちになるおせち料理。実はそのまま食べるだけでなく、普段のごはんに手軽にアレンジできる優秀食材なんです。味付けが完成しているので調理もラクラク。今回は、そんな余ったおせちをおいしくリメイクできる、人気レシピランキングTOP3をご紹介します。■【人気レシピNo.1】とろ〜り濃厚！餅ラザニアしゃぶしゃぶ用のお餅を使った、驚きの洋風アレンジが堂々の1位です。とろ〜り溶けたお餅に、コ