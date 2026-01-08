ガソリン価格が8週連続で値下がりしました。155円台を付けるのは4年半ぶりです。資源エネルギー庁が発表したレギュラーガソリンの全国の平均価格は（5日時点）、12月22日と比べて2円30銭値下がりし、1リットルあたり155円70銭でした。8週連続の値下がりで、155円台をつけるのは2021年6月以来約4年半ぶりです。石油元売り会社が卸売り価格を引き下げたことが要因です。来週以降の価格について石油情報センターは、ベネズエラ情勢の