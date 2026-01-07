元グラビアアイドルでタレントの松嶋初音（38）が6日、自身のインスタグラムで第1子出産を発表した。夫はお笑いコンビ「エレキコミック」のやついいちろう（51）。 【写真】第1子を迎えた松嶋初音&やついいちろう夫婦 松嶋は「いつも応援してくださる皆様へ」と題してやついとの共同署名でインスタグラムを更新。「この度、2026年1月5日8時23分に第1子を無事出産致しました事をご報告させて頂きます」と報告した。出産後