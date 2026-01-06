米NVIDIAは1月5日（現地時間）、同社グラフィックス向けに展開している描画支援機能「NVIDIA DLSS」における最新バージョン「NVIDIA DLSS 4.5」を発表した。開発者はゲームに導入することも可能だが、ユーザー側でNVIDIA Appから一部の機能を有効化して使うこともできる。「NVIDIA DLSS 4.5」発表！ 最大6倍フレーム生成、Transformerモデルは第2世代へNVIDIAは、RTX 50シリーズことNVIDIA Blackwellアーキテクチャの展開と同時に