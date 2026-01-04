3日夕方、自衛隊施設の整備が進む種子島沖の馬毛島で、40代の男性作業員が手の指をケガする事故がありました。九州地方整備局によりますと、3日午後6時10分ごろ、自衛隊施設の建設に伴う滑走路工事のため、トラックに付いた照明の装置を上げた際、電気の配線が荷台の上にあった発電機に引っ掛かりました。その影響で発電機が横に移動し、近くにいた40代の男性作業員の指がトラックの荷台の囲い部分と発電機に挟まれたという