「トミー・リー・ジョーンズの娘」遺体で発見か 米メディア報道
2026年1月3日 8時19分

ざっくり言うと
米俳優トミー・リー・ジョーンズの娘が死亡したと報じられている
1日に、アメリカ・サンフランシスコのホテルで遺体が発見されたとのこと
地元消防局は女性の遺体発見を認めているが、名前は明かされていない