「トミー・リー・ジョーンズの娘」遺体で発見か 米メディア報道ナリナリドットコム

「トミー・リー・ジョーンズの娘」遺体で発見か 米メディア報道

  • 米俳優トミー・リー・ジョーンズの娘が死亡したと報じられている
  • 1日に、アメリカ・サンフランシスコのホテルで遺体が発見されたとのこと
  • 地元消防局は女性の遺体発見を認めているが、名前は明かされていない
