“トミー・リー・ジョーンズの娘”遺体で発見か、米メディアが報道
トミー・リー・ジョーンズの娘ヴィクトリア・ジョーンズ（34歳）が、死亡したと報じられている。ヴィクトリアは1月1日に米サンフランシスコ内のホテルで遺体で発見されたという。ゴシップサイト・TMZは警察関係者の話として、この訃報を伝えた。
地元消防局はピープル誌に、同日午前3時ごろ、通報を受けてサンフランシスコ・フェアモントホテルに出動。女性が遺体で発見されたことを認めているが、名前は明かされていない。
一方で、NBCベイエリアは、「捜査に精通する」警察関係者からの情報として、その遺体が「ホテルの廊下で発見された」と報じており、検視官によって正式に身元確認されるまでは、身元は確定できないが、警察は事件性はないとみていると伝えた。
トミーと元妻キンバリー・クロフリーの娘であるヴィクトリアは、「メン・イン・ブラック2」に親子で出演、トミーが監督を務めた2005年作「メルキアデス・エストラーダの3度の埋葬」にも出演していた。
