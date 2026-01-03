第102回箱根駅伝第102回箱根駅伝は2日、往路が行われた。国学院大は1区（21.3キロ）で青木瑠郁（4年）が1時間0分28秒の区間新。トップを快走した青木へ、前田康弘監督が発した一言がネット上で感動を呼んだ。当日変更で1区に起用された青木。序盤は最後方。異変が起きたか心配されたが、集団に復帰すると17キロ手前で先頭へ。ガッツポーズを何度も見せる余裕を見せ、21.3キロを駆けた。2区へ襷をつなぐ直前、運営管理車で並