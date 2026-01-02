高市総理は今夜（2日夜）、アメリカのトランプ大統領と電話会談をおこないました。日米同盟の強固な連携を確認し、今年春の高市総理の訪米に向け、具体的に調整することで一致したということです。高市総理「トランプ大統領から私に対して、訪米のご招待を改めていただきました。本年春の訪問に向けまして、具体的に調整するということで一致しました」高市総理は今夜、トランプ大統領と電話会談をおこないました。年始にあたり、