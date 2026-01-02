昨年大みそかの格闘技イベント「ＲＩＺＩＮ師走の超強者祭り」（さいたまスーパーアリーナ）で、フェザー級王者ラジャブアリ・シェイドゥラエフ（２５＝キルギス）にＴＫＯ負けを喫した朝倉未来（３３）が、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。「試合を終えて」と題し、試合後の状態を報告した。王者の強烈なジャーマンスープレックスを浴びて、最後はバックマウントの体勢から後頭部に鉄槌を落とされ、１ラウンド２分５４