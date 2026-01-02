2023年に警察に寄せられた”ご近所トラブル”の相談数は、なんと30万件（※）で、毎年9000件ほど増加しているそうです。これはもう他人事ではありません。まさに”明日は我が身”なのです。今回は、そうしたご近所とトラブルにまつわる悲しい現実を取材しました。◆旗竿地の新築物件を購入郊外の商業施設に勤務する宮内さん（42）は、都心から少し離れた郊外の新興住宅地に戸建てを購入しました。妻の美幸さん（39）は、長年