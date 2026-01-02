神戸市はこのほど、神戸市のＪＲ三ノ宮駅付近で整備を進める新たな中・長距離バスターミナルの名称が「バスタ神戸三宮」に決まったと発表した。同市の発表資料によると、ＪＲや私鉄の各線が乗り入れる「神戸の玄関口」三宮駅周辺は、鉄道駅と中・長距離バス停が分散しているため、「乗換の利便性が低い」「バス待合空間が不十分である」「路上のバス停に起因する後続車の走行阻害が発生している」などの課題を抱えているという