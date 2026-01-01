ユカリア（286A、東証グロース）。病院の経営支援が柱。介護施設の運営、紹介も手掛ける。一昨年（2024年12月12日）上場。公開価格1060円に対し初値975円と、小さく生まれた。【こちらも】エーザイの原点は、創業者の英語力と時代への即応性だがユカリアのIPOに際して住友生命/コモンズ投信/りそなアセットマネジメントの3社が、「コーナーストーン投資」を実施した。上場が承認された時点で、中長期的に株式を保有することを